Diyarbakır'da damat ve akrabasının öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında çıkan, damat ve akrabasının öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında çıkan, damat ve akrabasının öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Ekim'de Aziz Mahmutoğulları Caddesi'ndeki binada Muhammed Ali B. (29) ve akrabası Vedat B'nin (39) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Muhammed Ali B'nin eşi E.B, kayınvalidesi R.Ş. ile kayınbiraderleri A.Ş. ile Ö.B.Ş. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.