Diyarbakır'da eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun yargılandığı davada karar

Diyarbakır'da tutuklu sanıklar eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eski Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırat Kılıç yargılandıkları davada, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Beyoğlu, Kılıç ve tutuksuz sanık eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılmalarına yönelik görüş bildirdi.

Sanıklar Beyoğlu, Kılıç ve Aycıl, suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Müşteki Nusret B. de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Beyoğlu ve Kılıç hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Aycıl'ın ise eyleminin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Mahkeme, sanıklar hakkında hükmedilen hapis cezasının miktarı, suçun niteliği, yargılama safahatının tüm aşamalarıyla tam olarak sonuçlanmamasını ve kaçma şüphelerinin kuvvetle muhtemel olmasını gerekçe göstererek sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.