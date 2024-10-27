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        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 09:27 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:27
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        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, şehirlerarası yolcu otobüsündeki yolcudan, telefon satışı yapan bir iş yerinden ve sokaktaki bir kişinin çantasından cep telefonu çalan, ayrıca bir kasaptan et, tekerlekli sandalye ve bir kamyonun lastiklerini çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların adreslerini tespit etti.

        Düzenlenen "Çakmak Operasyonu"nda 10 şüpheli yakalandı.

        Aralarından 30 ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin de bulunduğu bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Tekerlekli sandalyeyi sahibine teslim eden ekipler, zanlıların çaldıkları etle mangal yaptığını belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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