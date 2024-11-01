Diyarbakır'da bir kişinin satırlı saldırısında 4 esnaf yaralandı
Diyarbakır'da bir kişinin satırla saldırması sonucu 4 esnaf yaralandı.
Diyarbakır'da bir kişinin satırla saldırması sonucu 4 esnaf yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen ve elinde satır bulunan E.V, esnaf ve vatandaşlara hakaretlerde bulundu.
Daha sonra satırla esnafa saldıran E.V, 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince yapılan uyarıya rağmen elindeki satırı bırakmayan ve saldırgan tutumunu sürdüren zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yakalanan saldırganın da aralarında bulunduğu yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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