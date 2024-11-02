Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
T.E'nin kullandığı 34 VOV 84 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.D'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.
M.D'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Jandarma, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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