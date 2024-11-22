Diyarbakır'da öğrenciler kumbaralarındaki parayı Filistin'e destek için bağışladı

Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında bir ay boyunca kumbaralarında biriktirdikleri 30 bin lirayı, Filistin'e destek olmak için AFAD'ın hesabına yatırdı.

Diyarbakır'da bir lisenin öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek için bağışladı.

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