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        Diyarbakır'da öğrenciler kumbaralarındaki parayı Filistin'e destek için bağışladı

        Diyarbakır'da bir lisenin öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:21 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:21
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        Diyarbakır'da öğrenciler kumbaralarındaki parayı Filistin'e destek için bağışladı
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        Diyarbakır'da bir lisenin öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek için bağışladı.

        Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında bir ay boyunca kumbaralarında biriktirdikleri 30 bin lirayı, Filistin'e destek olmak için AFAD'ın hesabına yatırdı.

        Öğrenciler, gönderdikleri paranın makbuzunu, AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak'a teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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