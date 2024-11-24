Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:22 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        S.B'nin kullandığı 06 MUR 73 plakalı otomobil Başarı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, sürücü S.B. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Mücadelede goller var!
        Mücadelede goller var!
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
        Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Batman'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutland...
        Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Batman'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutland...
        Kayıp Hüsamettin, 2 ülkede aranıyor
        Kayıp Hüsamettin, 2 ülkede aranıyor
        Hevsel Bahçeleri'nde mevsim renkleri
        Hevsel Bahçeleri'nde mevsim renkleri
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi açıldı
        Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi açıldı