Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında bir araç durduruldu.

Yapılan sorguda, araçta yolcu olarak bulunan C.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edildi.