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        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:29
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        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında bir araç durduruldu.

        Yapılan sorguda, araçta yolcu olarak bulunan C.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edildi.

        Yakalanan hükümlünün üst aramasında, poşet içinde 584 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Hükümlü yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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