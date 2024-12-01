Diyarbakır'da apartmanın 3'üncü katından düşen kadın öldü
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Makam Dağı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan 80 yaşındaki Z.Z, evin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Z.Z'nin cenazesi Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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