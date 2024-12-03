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        Diyarbakır'da kasım ayında yapılan operasyonlarda silah ve malzeme ele geçirildi

        Diyarbakır'da kasım ayında gerçekleştirilen operasyonda silah ve malzeme ele geçirildi, 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:28 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:28
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        Diyarbakır'da kasım ayında yapılan operasyonlarda silah ve malzeme ele geçirildi
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        Diyarbakır'da kasım ayında gerçekleştirilen operasyonda silah ve malzeme ele geçirildi, 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1-30 Kasım tarihlerinde il genelinde çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 14 tabanca, 86 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 119 şarjör, 4 bin 796 tabanca fişeği, 4 seri atma mandal aparatı, 58 bin 864 paket sigara, 31 bin 728 litre akaryakıt, 60 cep telefonu, 160 batarya, 58 kilogram kıyılmış tütün, 27 elektronik sigara, 105 litre içki, 557 şişe içki, 9 bin 393 puro, 272 bin 840 makaron, 100 elektronik sigara pufu, 2 hava kompresörü, 2 sigara dolum makinesi, 5 alkol aroması, 3 bin 682 şarj cihazı, 18 kulaklık, 55 şarj kablosu, 10 kredi kartı, 2 pos cihazı, 1 senet defteri, 72 bin 500 lira para ele geçirildi.

        79 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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