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        Diyarbakır'da firari hükümlü ve aranan şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da firari hükümlü ile hakkında arama kaydı bulunan 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:29
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        Diyarbakır'da firari hükümlü ve aranan şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da firari hükümlü ile hakkında arama kaydı bulunan 1 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hani ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        "Hükümlü ve tutuklunun kaçması ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ile "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 16 Temmuz 2010'dan itibaren aranan A.Ö, Çermik ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, arama kaydı bulunan A.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

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