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        Diyarbakır'da "Filistin Dayanışma Gecesi" düzenlendi

        Diyarbakır'da Ortak Basın Platformunca "Filistin Dayanışma Gecesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:39 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:48
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        Diyarbakır'da "Filistin Dayanışma Gecesi" düzenlendi
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        Diyarbakır'da Ortak Basın Platformunca "Filistin Dayanışma Gecesi" gerçekleştirildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi.

        Etkinlikte konuşan Filistinli araştırmacı yazar Muin Naim, Gazze'de 435 gündür katliam ve soykırımın devam ettiğini söyledi.

        Gazze'deki Müslümanların "dünyanın en büyük soykırımcısı" olan İsrail'e karşı direniş gösterdiğini belirten Naim, bu hareketin en kısa zamanda başarıya ulaşmasını ve Filistin'in kurtulmasını temenni etti.

        Naim, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar Gazze'ye 85 milyon kilogramdan fazla bomba atılmıştır. Yani Gazze'nin her bir ferdine 40 kilogram bomba düşmüştür. Bu katliamlar bir iki ay değil 435 gündür devam ediyor. Şu anda Gazze'de 160 bin şehit ve yaralı olmasına rağmen Filistin'de direniş canlıdır ve canlı olmaya devam ediyor. Suriye'de zulmün bitmesine en çok sevinenler Gazze'dekiler oldu. Gazze'deki insanlar tüm zorluklara rağmen mutluluktan birbirlerine tatlı dağıttılar. Niye? Çünkü bir zalim gitti en azından zalimlerin sayısı azaldı ve bu sayede mazlumların da sayısı azaldı diyorlar."

        Yazar Mehmet Ali Bulut da tüm Müslümanlara Gazze'ye destek olmaları çağrısında bulundu.

        Sanatçı Ömer Karaoğlu'nun ilahi okuduğu etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, HÜDA PAR İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever, Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir ve vatandaşlar katıldı.

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