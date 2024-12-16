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        Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Hani, Dicle ve Ergani ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:43
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        Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'ın Hani, Dicle ve Ergani ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde çalışma yapıldı.

        Dicle, Hani ve Ergani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.G. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z. yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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