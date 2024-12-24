Diyarbakır'da tüketici hakem heyetleri bu yıl 105 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladı

Diyarbakır'da tüketici hakem heyetlerinin bu yıl parasal değeri 105 milyon lira olan 13 bin 102 uyuşmazlığı karara bağladığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetleri, 2024'te önemli bir başarıya imza attı.

Tüketici haklarının korunması, uyuşmazlıkların hızlı ve düşük maliyetle çözümlenmesi amacıyla faaliyet gösteren bu heyetler, bu yıl parasal değeri 105 milyon lira olan 13 bin 102 uyuşmazlık dosyasını karara bağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, tüketici hakem heyetlerinin yargı dışı çözüm mekanizmaları arasında en etkili araçlardan biri olduğuna işaret ederek, vatandaşlara hızlı, adil ve ekonomik çözümler sunulduğunu belirtti.