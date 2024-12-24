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        Diyarbakır'da tüketici hakem heyetleri bu yıl 105 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladı

        Diyarbakır'da tüketici hakem heyetlerinin bu yıl parasal değeri 105 milyon lira olan 13 bin 102 uyuşmazlığı karara bağladığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:02
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        Diyarbakır'da tüketici hakem heyetleri bu yıl 105 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladı
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        Diyarbakır'da tüketici hakem heyetlerinin bu yıl parasal değeri 105 milyon lira olan 13 bin 102 uyuşmazlığı karara bağladığı belirtildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetleri, 2024'te önemli bir başarıya imza attı.

        Tüketici haklarının korunması, uyuşmazlıkların hızlı ve düşük maliyetle çözümlenmesi amacıyla faaliyet gösteren bu heyetler, bu yıl parasal değeri 105 milyon lira olan 13 bin 102 uyuşmazlık dosyasını karara bağladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, tüketici hakem heyetlerinin yargı dışı çözüm mekanizmaları arasında en etkili araçlardan biri olduğuna işaret ederek, vatandaşlara hızlı, adil ve ekonomik çözümler sunulduğunu belirtti.

        Atik, "Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetleri olarak 2024 yılında büyük bir başarıya imza attık. Bu yıl 12 bin 180 yeni başvuru aldık. 2023'ten devreden 3 bin 583 dosyamız vardı. Bu yıl 13 bin 102 uyuşmazlığı karara bağladık. Heyetlerimiz, tüketici haklarının korunması ve uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi konusunda vatandaşlarımız için önemli bir destek sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Hakem heyetlerinin yalnızca tüketiciler için değil, işletmeler için de kolaylık sağladığını aktaran Atik, şunları kaydetti:

        "Bu süreçler sayesinde hem tüketicilerimiz hak kaybı yaşamıyor hem de işletmeler yargı süreçlerinin getireceği zaman ve maliyet yükünden kurtuluyor. Tüketici hakem heyetlerimiz, uyuşmazlıkların yargıya taşınmadan çözülmesine olanak sağlayarak yargı mercilerinin iş yükünü de azaltıyor. Bu hem bireyler hem de kamu kaynakları açısından büyük bir kazanımdır."

        Atik, tüketici haklarının korunmasında vatandaşların bilinçlenmesinin de önemine değindi.

        "Tüketicilerimizin haklarını bilmeleri ve bu hakları arama cesareti göstermeleri bizim için çok önemli. Tüketici hakem heyetlerimize yapılan başvurular, bu bilincin giderek arttığını gösteriyor. Vatandaşlarımız, yaşadıkları her türlü sorun için kolayca başvuru yapabilir ve haklarını koruma altına alabilirler." ifadelerini kullanan Atik, Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetlerinin 2024'teki performansının örnek görüldüğünü, heyetlerin gelecek yıl da aynı kararlılıkla çalışmalara devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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