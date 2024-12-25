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        MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden öğrencilere mont ve bot desteği

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesince kentte 7 ilçedeki öğrencilere mont ve bot desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:47 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:15
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        MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden öğrencilere mont ve bot desteği
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesince kentte 7 ilçedeki öğrencilere mont ve bot desteğinde bulunuldu.

        MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "İnci Projesi"nin paydaşı olduklarını belirtti.

        Proje kapsamında, 7 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine mont ve bot hediye ettiklerini belirten Bozkuş, "Paylaştıkça büyüyen bir aileyiz. Bu soğuk kış günlerinde bir evladımızın, kardeşimizin gönlünü ısıtabildiysek ne mutlu bize." dedi.

        Bozkuş, projeden dolayı Vali Murat Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, proje sorumlusu Yahya Kamçı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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