MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden öğrencilere mont ve bot desteği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesince kentte 7 ilçedeki öğrencilere mont ve bot desteğinde bulunuldu.

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "İnci Projesi"nin paydaşı olduklarını belirtti.

Proje kapsamında, 7 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine mont ve bot hediye ettiklerini belirten Bozkuş, "Paylaştıkça büyüyen bir aileyiz. Bu soğuk kış günlerinde bir evladımızın, kardeşimizin gönlünü ısıtabildiysek ne mutlu bize." dedi.