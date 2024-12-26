Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:26 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma başladı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

        Diyarbakır Adliyesi önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

        Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

        Tanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alınıyor.

        Baba Arif Güran, "müşteki", 1'i tutuklu 3 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da komisyon üyesi milletvekilleriyle duruşmayı takip ediyor.

        - Olay

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

        Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

        Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

        İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

        Mahkeme, davanın ikinci duruşmasına amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki şüpheli R.A'nın ise cezaevinden celbine karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 8 maddelik liste!
        Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 8 maddelik liste!
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Transferde yol haritası netleşti!
        Transferde yol haritası netleşti!
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"

        Benzer Haberler

        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (2)
        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (2)
        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında
        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında
        Narin Güran cinayeti davasının 2'inci duruşmasında tutuklu sanıklar cezaevi...
        Narin Güran cinayeti davasının 2'inci duruşmasında tutuklu sanıklar cezaevi...
        Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu
        Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu
        MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden öğrencilere mont ve bot desteği
        MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden öğrencilere mont ve bot desteği
        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere dayanışma konseri
        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere dayanışma konseri