TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Narin cinayeti davasına ilişkin açıklama:

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "Ümit ediyoruz ki maddi gerçek ortaya çıkacak, suçlular kimse gerekli cezalandırmalar, gerekli kararlar verilecek." dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasını komisyon üyesi milletvekilleriyle takip eden Yanık, Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere, komisyon olarak en başından itibaren duruşmayı yakından takip etiklerini söyledi.

Bugün de duruşmayı komisyon olarak izlemek istediklerini belirten Yanık, maddi gerçeği ortaya çıkaracak olanın mahkeme olduğunu ifade etti. - "Suçluların ortaya çıkacağını ümit ediyoruz" Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü: "En başından itibaren süreci takip eden ve bugün de mahkemede bizzat gözlemleme şansı elde ettiğimiz için açık yüreklilikle söyleyebiliriz, gerek soruşturma evresi gerek şu anda yargılama evresinde, delillerin tamamının toplanması maddi gerçeğe ulaşma noktasında bütün ilgili birimler ellerinden geleni yapmışlar. Mahkeme heyetimizin de dosyaya çok hakim. Titizlikle, detayları dahi ortaya çıkarabilmek için elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu görüyoruz. Ümit ediyoruz ki maddi gerçek ortaya çıkacak, suçlular kimse gerekli cezalandırmalar, gerekli kararlar verilecek. Dolayısıyla takdir edersiniz ki bu anlamda bir ihsas-ı reyde bulunmamız şu aşamada çok yanlış olur. O yüzden bu konuda hem ben hem arkadaşlarım, komisyon olarak son derece titizlik gösteriyoruz. Ve kurumlarımızın, mahkememizin, yargı mensuplarımızın, kolluk güçlerimizin geçmişte ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla maddi gerçeğin ve suçluların ortaya çıkacağını ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Bütün kamuoyu ve Türkiye olarak bunu bekliyoruz."

"Olayın tam ve açık bir biçimde ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağını düşündüğümüz tanıkların maddi gerçeği ortaya çıkarmak için yeterince katkıda bulunmamalarını doğrusu toplum ve kamu güvenliği açısından üzüntüyle karşıladığımı ifade etmem gerekiyor." diyen Yanık, Narin'in kendisine "tanıdık bir ortamda" hayatını kaybettiğinden emin olduklarını söyledi.

"Belki aile içinde belki aile dışında onu bilmiyoruz." ifadesini kullanan Yanık, çocukların kendilerini en güvende hissettikleri, hissetmeleri gereken ortamlarda bu tür olayların yaşanıyor olmasının son derece üzüntü verici olduğunu bildirdi. Derya Yanık, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak sonuna kadar süreci bir gözlemci olarak takip edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti: