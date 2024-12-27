Diyarbakır'da Mehmet Akif Ersoy anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesinde anma programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Mehmet Akif Ersoy'u Fikir Dünyası" konulu konferansta, milli şairin zorluklarla dolu hayatını, okul yıllarını, milli mücadele için üstlendiği rolü ve İstiklal Marşı'nı yazdığı şartları anlattı.

Mehmet Akif Ersoy'un memleketçi edebiyatın öncüsü olduğunu belirten Eronat, şunları kaydetti:

"Sanatçı, seçtiği kelimeleri önemli bir şekilde tahlil etmiştir. Mehmet Akif Ersoy hem din tarihini hem de mitolojiyi iyi bilen biridir. Sanat gerginliğin olduğu yerde vardır. Mutlulukta huzurda, sanat olmaz. Akif de şiirlerini bu ortamda yazmıştır. Akif, taş ustası gibidir. Taşa nereden vurulacağını çok iyi bilir. Kelimelerle samimidir. Realist bir sanatçıdır. Şiir devrinin değil, şuur devrinin sanatçısıdır."