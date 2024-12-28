Diyarbakır'da firari hükümlü gizlendiği buzdolabında yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği buzdolabında yakalandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği buzdolabında yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P'nin yakalanması için harekete geçti.
Yeniköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabında saklanan U.P'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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