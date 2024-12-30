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        Diyarbakırlı ilkokul öğrencisi Emir, Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı

        Diyarbakır'da 9 yaşındaki Emir Sina Yüksel, Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:41
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        Diyarbakırlı ilkokul öğrencisi Emir, Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı
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        Diyarbakır'da 9 yaşındaki Emir Sina Yüksel, Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı.

        Özel bir okulda okuyan, Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezinde de eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Emir Sina Yüksel, küçük yaşta ilgi duyduğu matematik ile ilgili bugüne kadar katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti.

        Yüksel, son olarak Steham Ahead 2024 Olimpiyatları kapsamındaki Amerikan Matematik Olimpiyatı'na ve Uluslararası Genç Matematik Olimpiyatı'na katıldı.

        Diyarbakır'daki bir okuldan 27 Ekim'de katıldığı, 2. sınıftan 12. sınıfa kadar ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 38 ülkeden 4 bin öğrencinin yarıştığı, ileri seviye mantık, aritmetik, istatistik, geometri ve ölçüm ile açık uçlu soruların sorulduğu Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda katılımcılar arasında yüzde 8’lik dilime girdi.

        Altın madalyaya hak kazanan Yüksel, 7 Aralık'ta da İstanbul'da gerçekleştirilen, benzer türde soruların yöneltildiği Uluslararası Genç Matematik Olimpiyatı'nda da başarı sağladı.

        Emir Sina Yüksel'e 10 Aralık'ta İstanbul'da bir otelde düzenlenen ödül töreninde altın madalya, Uluslararası Genç Matematik Olimpiyatı'nda sağladığı başarıdan dolayı da onur ödülü verildi.

        Yüksel, kazandığı altın madalya ile 2025'te Singapur'da düzenlenecek, çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yöneltileceği Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı Mücadelesine de katılmaya hak kazandı.

        - "Matematik benim için hem öğrenmeyi hem de eğlenmeyi ifade ediyor"

        Emir Sina Yüksel, AA muhabirine, matematiğe olan ilgisinin anaokuluna gittiği dönemde başladığını söyledi.

        "Sürekli matematik soruları çözüyor, kitapları ilk ben bitiriyordum. Denemelerde çok iyi sonuçlar alıyordum. 1'den 100'e kadar olan sayıların çarpımında kaç sıfır olduğunu sormuşlardı. Ben bu tür sorulara çok ilgi duyuyordum." diyen Yüksel, dördüncü sınıfta okumasına rağmen 5. ve 6. sınıf düzeyindeki soruları da çözebildiğini belirtti.

        Matematiğin kendisi için bir ders olmanın ötesinde başka bir anlam taşıdığını ifade eden Yüksel, "Matematik benim için hem öğrenmeyi hem de eğlenmeyi ifade ediyor. Zaten her yerde matematik var. Şu anda konuşurken bile kafamın bakış açısı 180 derece. Yıldızları sayarken, yaprak koparırken, elma yerken bile matematik var. Sürekli matematikle birlikteyiz." dedi.

        - "Sosyal aktivitelerle de matematiğimizi geliştirebiliriz"

        Yüksel, matematik ile sosyal aktiviteler arasında bir denge kurarak, bu alanda kendisini geliştirdiğini söyledi.

        "Eğer hayattan zevk alıyorsam, matematikten de zevk alıyorum demektir. Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezinin girişinde 'Hiçbir kuş yüzmeye hiçbir balık da uçmaya zorlanmaz' yazıyor. Gerçekten de öyle." ifadelerini kullanan Yüksel, merkezde çok güzel etkinlikler yaptıklarını, projeler uyguladıklarını belirtti.

        Yüksel, "Matematikte iyi düşünmek için resim ve müzik yapıyordum. Dışarı çıkıp nefes alıyordum. Elimi geliştirmek için basketbol, ayağımın gelişmesi için de futbol oynuyorum. İyi düşünmem için kitap okuyorum. Matematik çalışmalıyız ancak farklı sosyal aktivitelerle de matematiğimizi geliştirebiliriz." diye konuştu.

        - "Altın madalya alması daha da motive olmasına yardımcı oldu"

        Anne Gülhan Yüksel ise oğlunun 3 yaşlarındayken bile "En büyük sayı neden sonsuz?" ya da "Sonsuzdan önceki sayı ne olabilir?" gibi sorular sorduğunu belirterek, Emir Sina'nın dünyayı hep matematiksel bir bakış açısıyla değerlendirdiğini söyledi.

        Oğullarına ismini verirken "İbn-i Sina'dan esinlendiklerini anlatan Yüksel, "Onun çok yönlülüğünü sevdiğimiz için Emir Sina'ya da ismini verdik. İsmini çok iyi taşıyor, çok yönlü bir çocuk oldu. Matematik ve akademik başarısının yanı sıra spora, müziğe ve sanata da ilgisi var. Bütün bu sosyal aktiviteler, onun bakış açısına ve olumlu düşünme tarzına büyük katkı sağladı." dedi.

        Yüksel, aile olarak Emir'in törenden altın madalya ile dönmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Fakat önemli olan şey Emir'in matematiği sevmesi ve bu alanda ilgisini sürdürmesiydi. Altın madalya alması onun daha da motive olmasına yardımcı oldu." diye konuştu.

        - "İleride çok daha büyük işler başaracağına eminim"

        Emir Sina Yüksel'in Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezindeki öğretmeni Mehmet Kaya, öğrencisinin matematikteki başarısının, eğitim yaklaşımı ile disiplinli çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

        Kaya, Yüksel'in bilimsel temelli ve disiplinler arası etkinliklerle geliştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İleride çok daha büyük işler başaracağına eminim. Doğrudan matematik öğretmektense sistem temelli çalışmalarla öğrencilerin matematiği hayatlarının her alanında görmelerini sağlıyoruz. Gerçek dünya ile matematiği ilişkilendirdiğinizde temel bir yapı oluşuyor, bu da başarıyı hızlandırıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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