Diyarbakır'da ambulans helikopter lösemi hastası için havalandı

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Fidan, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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