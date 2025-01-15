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        Diyarbakır'daki "Kral Yolu" turizme kazandırılıyor

        Diyarbakır'daki "Kral Yolu" turizme kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:01
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        Diyarbakır'daki "Kral Yolu" turizme kazandırılıyor
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        Diyarbakır'daki "Kral Yolu" turizme kazandırılıyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla, Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle hazırlanan "Kral Yolu" projesiyle ilgili Valilikte toplantı yapıldığı belirtildi.

        Lidya Kralı Gyges tarafından MÖ 7. yüzyılda inşa edilen ve Efes'ten Ninova’ya kadar uzanan 2 bin 500 kilometrelik antik Kral Yolu'nun Diyarbakır sınırlarında yer alan kısmının turizme kazandırılacağı belirtilen açıklamada, "Proje kapsamında, merkez ilçelerin yanı sıra Eğil, Ergani, Çınar, Çermik ve Çüngüş ilçeleri ile bağlı köyleri de içine alan toplam 351 kilometrelik yürüyüş rotaları belirlendi." ifadeleri yer aldı.

        Geçen yıl başlayan çalışmada, yolun kültürel ve tarihi önemi göz önünde bulundurularak haritalama ve tescil süreçlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Rotalar, ticaret, ibadet, göç ve keşif gibi amaçlarla tarihin farklı dönemlerinde kullanılan bu antik yolda tarihe dokunma fırsatı sunacak. Projenin ikinci etabında, uluslararası standartlara uygun tabelalandırma ve işaretleme çalışmaları 2025 yılında tamamlanacak. Ayrıca, Kral Yolu’nun bilinirliğini artırmak ve bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla kapsamlı tanıtım ve markalaşma çalışmaları yürütülecek. Bu süreçte şehrin tüm paydaşlarının desteğiyle Diyarbakır, kültür ve doğa turizminin yeni adresi olmayı hedefliyor. Tarihi bir geçmişe sahip Kral Yolu'nun, Diyarbakır’da turizme kazandırılması ile şehir, bölgesel ve ulusal düzeyde turizm çeşitliliğine önemli bir katkı sunacak."

        Kral Yolu rotasının, yalnızca bir yürüyüş parkuru olmadığı, aynı zamanda ziyaretçilerine tarih, kültür ve doğanın bir arada olduğu bir deneyim sunacağı vurgulanan açıklamada, projenin hayata geçirilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlanması, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı aktarıldı.

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