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        Diyarbakır'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Diyarbakır'da 3 yıl önce eski kız arkadaşı Meryem S'yi oturduğu kafede tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Musa Sevim'e, "kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 19:10 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:10
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        Diyarbakır'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        Diyarbakır'da 3 yıl önce eski kız arkadaşı Meryem S'yi oturduğu kafede tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Musa Sevim'e, "kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Musa Sevim, tutuksuz sanıklar Y.Ö, M.S.B, F.A. ve İ.Ç. ile Meryem S'nin ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve tutuklu sanık Musa Sevim'in tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Tutuklu sanık Musa Sevim, üzerine isnat edilen suçtan beraatini talep etti.

        Tutuksuz yargılanan 4 sanık da suçsuz olduklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

        Maktul Meryem S'nin ailesi ve avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Musa Sevim'in "kadına karşı kasten öldürmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Heyet, tutuksuz sanık Y.Ö'ye "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini, 3 sanığın ise isnat edilen suçtan beraatini kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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