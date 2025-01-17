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        Hicran öğretmen çektiği videoyla kırsaldaki öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sınıf öğretmeni Hicran Ekemen çektiği video ile kırsaldaki öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:06
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        Hicran öğretmen çektiği videoyla kırsaldaki öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi
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        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sınıf öğretmeni Hicran Ekemen çektiği video ile kırsaldaki öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi.

        Diyarbakır kent merkezine 129 kilometre uzaklıkta bulunan Çüngüş ilçesinin kırsal Akbaşak Mahallesi'ndeki ilkokulda birleştirilmiş sınıfta görev yapan öğretmen Hicran Ekemen, 10 öğrencisinden çoğunun il merkezini görmediğini öğrendi.

        Ekemen, "Şehre gidince ne yapmak istersiniz?" sorusunu sorduğu öğrencilerinin verdiği yanıtları kayda alarak görüntüyü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi.

        Çocukların isteklerine kayıtsız kalmayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuklar için etkinlik düzenledi.

        Mahalleden servisle alınan öğrenciler, istekleri doğrultusunda Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ne getirildi. Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl tarafından karşılanan çocuklar, müzeyi gezdi, hatıra para bastı.

        Büyükşehir Öğretmenevi'nde ağırlanan öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı. Bir alışveriş merkezinde oyun ve eğlence alanına götürülen çocuklar, burada doyasıya eğlendi.

        Sinemada "Rafadan Tayfa: Kapadokya" adlı animasyon filmini izleyen öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat'ı da ziyaret etti.

        - "Öğrencilerim için unutulmaz bir anı oldu"

        Öğretmen Hicran Ekemen, AA muhabirine, öğrencilerinin hayallerine dokunduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

        Çektiği görselle öğrencilerinin hayalleri arasında Diyarbakır'a ve sinemaya gitmek ile pizza yemek olduğunu öğrendiğini anlatan Ekemen, "Görüntüyü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdim. Sağ olsunlar, hemen dönüş yaparak bizi Diyarbakır'a davet ettiler. Öğrencilerimin tüm bu hayallerini gerçekleştirdiler. Öğrencilerim için unutulmaz bir anı oldu. Bu tür etkinliklerin, köy çocuklarının daha fazla yer aldığı projelerle devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

        - "Gözlerindeki heyecan, ne kadar mutlu olduklarını gösterdi"

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras da etkinlik kapsamında çocukların hayallerini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çapras, şunları kaydetti:

        "Kırsal bölgede yaşayan çocuklarımızın hayallerine dokunmak bizim için çok önemliydi. Müzeye gitmeyen, oyun merkezini görmeyen, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmayan çocuklarımızı bu deneyimlerle buluşturduk. Gözlerindeki heyecan, ne kadar mutlu olduklarını gösterdi. Bu tür etkinliklerle onları mutlu etmek, bizim motivasyonumuzu artırıyor."

        Öğrencilerden 7 yaşındaki Sümeyye Yalavaç ise Diyarbakır'ı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

        Öğretmeninin çektiği videoda müzeyi ziyaret etme isteğini dile getirdiğini belirten Yalavaç, etkinlikle çok mutlu olduğunu anlattı.

        10 yaşındaki Enes Altan da etkinlik sayesinde ilk kez müzeye gittiğini ve pizza yediğini belirterek, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade etti.

        Çok güzel bir gün geçirdiklerini anlatan 12 yaşındaki Melike Koç ise ilk kez oyun alanında çarpışan arabalara bindiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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