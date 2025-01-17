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        Yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        DİYARBAKIR'da yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki Vehbi Atlı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:00
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        Yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        DİYARBAKIR'da yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki Vehbi Atlı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ yönüne giden yük treni, kapalı olan hemzemin geçitte, Vehbi Atlı'nın kullandığı 07 AEA 57 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Vehbi Atlı ile yanındaki kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vehbi Atlı, yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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