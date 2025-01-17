Diyarbakır'da kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Anadolu Ajansının

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