Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi başlıyor!
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Solskjaer, bugün İstanbul'a gelecek. Son olarak 2010-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 52 yaşındaki Norveçli hoca, teknik adamlık kariyerinde 2 şampiyonluk yaşadı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer'in kariyerinden öne çıkanlar...
Beşiktaş'ta haftalar süren teknik direktör belirsizliği son buldu... 29 Aralık'taki seçimde göreve getirilen Serdal Adalı yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Ole Gunnar Solskjaer ile el sıkıştı.
1.5 yıllık anlaşma sağlanan Norveçli teknik adamın, bugün saat 14.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
SAMSUNSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın 18 Ocak Cumartesi günü (yarın) Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Norveçli çalıştırıcının, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında ise takımın başında yer alması bekleniyor.
GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Solskjaer ile temas kurmuştu.
52 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.
Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.
MOLDE İLE 2 ŞAMPİYONLUK
Solskjaer, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Molde'yi Norveç Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluğa taşıdı.
Solskjaer, 1 Ocak 2023'ten bu yana UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.