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        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi başlıyor!

        Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Solskjaer, bugün İstanbul'a gelecek. Son olarak 2010-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 52 yaşındaki Norveçli hoca, teknik adamlık kariyerinde 2 şampiyonluk yaşadı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer'in kariyerinden öne çıkanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:10
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        Beşiktaş'ta haftalar süren teknik direktör belirsizliği son buldu... 29 Aralık'taki seçimde göreve getirilen Serdal Adalı yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Ole Gunnar Solskjaer ile el sıkıştı.

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        1.5 yıllık anlaşma sağlanan Norveçli teknik adamın, bugün saat 14.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

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        SAMSUNSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

        Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın 18 Ocak Cumartesi günü (yarın) Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek.

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        Norveçli çalıştırıcının, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında ise takımın başında yer alması bekleniyor.

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        GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ

        Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Solskjaer ile temas kurmuştu.

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        52 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

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        Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

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        MOLDE İLE 2 ŞAMPİYONLUK

        Solskjaer, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Molde'yi Norveç Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluğa taşıdı.

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        Solskjaer, 1 Ocak 2023'ten bu yana UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

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