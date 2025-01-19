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        Diyarbakır'da bir gencin zorla araca bindirilip kaçırılmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir gencin akaryakıt istasyonunda zorla otomobile bindirilip kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:13
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        Diyarbakır'da bir gencin zorla araca bindirilip kaçırılmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir gencin akaryakıt istasyonunda zorla otomobile bindirilip kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, önceki gün Aziziye Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan yakıt alan F.Y. (16), bir otomobilden inen 4 kişi tarafından zorla araca bindirildi.

        Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen S.A.Y'ye (16) şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti.

        Olay yerinden kaçan S.A.Y. yaralanmazken, F.Y. otomobille kaçırıldıktan bir süre sonra serbest bırakıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmada kimliği tespit edilen şüphelilerden M.K. (23) ekiplerce gözaltına alındı. Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, her iki tarafın olay öncesi trafikte tartıştığı ve mağdurların şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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