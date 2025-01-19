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        Haberler Dünya İlk tahliye heyecanı: Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki tutukluların karşılanması için hazırlıklar | Dış Haberler

        İlk tahliye heyecanı: Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki tutukluların karşılanması için hazırlıklar

        Batı Şeria, bugün Pazar günü İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak tutukluların ilk grubunu karşılamaya hazırlanıyor. Bu tahliye işlemi, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleşiyor. İsrail işgal ordusu, birkaç gündür Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesi çevresini askeri bölge ilan etti ve Filistinlilerin hapishane önündeki araç ve kamyon park yerini kullanmasını yasakladı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 19.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:03
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        İlk tahliye heyecanı
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        Serbest bırakılacak tutukluların isimleri henüz açıklanmamış olsa da, bazı aileler, yolların kapatılacağı ve çocuklarına ulaşmalarının engelleneceği korkusuyla, serbest bırakma işleminin Ofer Hapishanesi’nde gerçekleşeceği beklentisiyle hapishane önüne gelmeye başladı. Özellikle El-Halil ve Batı Şeria’nın güneyinden gelen aileler, İsrail ordusunun şehirler arasındaki geçişleri kontrol altına alması ve askeri kapılar kurması nedeniyle erken saatlerde hapishane çevresine ulaştı.

        Bu sabah itibarıyla İsrail ordusu, Ofer Hapishanesi’nin iç avlusunda çadırlar kurmaya başladı ve vatandaşların Ofer Askeri Mahkemesi’ne girişini engelledi. Askerler, bugünün "özel bir gün" olduğunu gerekçe göstererek girişlere izin vermedi.

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        Tahliye Sürecine Dair Belirsizlik

        İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve serbest bırakılanlarla ilgili çalışmalar yürüten komisyonun sözcüsü Saer Şeriti, Habertürk’e yaptığı açıklamada, serbest bırakılacak tutukluların toplanacağı yer ve mekanizmalar konusunda henüz net bir bilginin olmadığını ifade etti. Dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ilgili kurumlar arasında bir toplantı yapıldığı, ancak ayrıntılı cevapların henüz alınmadığı belirtildi.

        Şeriti, ön bilgiye göre Batı Şeria’ya serbest bırakılacak tutukluların Ofer Hapishanesi’nde teslim edileceğini, sürgün edilecek olanların ise Aşkelon Hapishanesi ve diğer yerlerde toplanacağını aktardı. Tutuklularla ilgili kurumlar, detaylı bilgiler alındığında planlarını buna göre şekillendireceklerini belirtti.

        Şeriti ayrıca, Ofer Hapishanesi’nden Beytuniya kent merkezine kadar uzanan bölgenin tamamen askeri bölge ilan edildiğini ve İsrail ordusunun araç parkını yasaklayan bildiriler dağıttığını söyledi. Tahliye sürecinin, tutukluların ve ailelerinin güvenliğini ön planda tutacak şekilde planlanacağını ifade eden Şeriti, sağlık durumlarının dikkate alınacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde tutukluların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil bir sağlık planı hazırlandı.

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        Toplumsal Hazırlıklar

        Filistinli tutuklularla ilgili kurumlar ve ulusal-İslami güçler, tahliye edilen tutukluların karşılanması için Beytuniya’da bulunan Meyve Kavşağı’nda toplanma çağrısı yaptı. Filistin Kızılayı’nın Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, tahliye edilen tutukluların karşılanması için hazır olduklarını, ancak detayların Kızılhaç’tan gelecek bilgilere bağlı olduğunu belirtti. Cibril, olay yerinde sağlık ekiplerinin, ambulansların ve doktorların hazır bulunacağını ve gerekirse tahliye edilen tutukluların taşınmasına yardım edeceklerini söyledi.

        Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dün yaptığı açıklamada, Filistinli gruplar ile İsrail arasında tutuklu değişimini kolaylaştıracak hassas bir operasyon için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Komite, lojistik detayların yanı sıra, ek ekiplerin görevlendirileceğini ve tutukluların güvenli şekilde teslim alınmasının sağlanacağını belirtti.

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        Anlaşmanın Detayları

        Direniş grupları ile İsrail arasında yapılan anlaşmanın ilk aşamasına göre, direniş grupları 33 kişiyi serbest bırakacak; İsrail ise yaklaşık 1700 Filistinliyi serbest bırakacak. Bu kişiler arasında müebbet hapis cezası alanlar, çocuklar ve kadınlar bulunuyor. Ancak kesin isimler ve sayılar, 42 günlük uygulama süreci boyunca aşamalı olarak açıklanacak.

        İsrail hükümeti, serbest bırakılması planlanan 700’den fazla tutuklunun isimlerini kamuoyuna duyurdu ve yargısal itirazlar için süre tanıdı. Ancak Filistinli tutuklularla ilgili kurumlar, bu listenin nihai olmadığını ve Filistin tarafının resmi açıklamalarını beklemek gerektiğini ifade etti.

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