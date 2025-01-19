İlk tahliye heyecanı: Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki tutukluların karşılanması için hazırlıklar

Serbest bırakılacak tutukluların isimleri henüz açıklanmamış olsa da, bazı aileler, yolların kapatılacağı ve çocuklarına ulaşmalarının engelleneceği korkusuyla, serbest bırakma işleminin Ofer Hapishanesi’nde gerçekleşeceği beklentisiyle hapishane önüne gelmeye başladı. Özellikle El-Halil ve Batı Şeria’nın güneyinden gelen aileler, İsrail ordusunun şehirler arasındaki geçişleri kontrol altına alması ve askeri kapılar kurması nedeniyle erken saatlerde hapishane çevresine ulaştı.

Bu sabah itibarıyla İsrail ordusu, Ofer Hapishanesi’nin iç avlusunda çadırlar kurmaya başladı ve vatandaşların Ofer Askeri Mahkemesi’ne girişini engelledi. Askerler, bugünün "özel bir gün" olduğunu gerekçe göstererek girişlere izin vermedi.

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Tahliye Sürecine Dair Belirsizlik

İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve serbest bırakılanlarla ilgili çalışmalar yürüten komisyonun sözcüsü Saer Şeriti, Habertürk’e yaptığı açıklamada, serbest bırakılacak tutukluların toplanacağı yer ve mekanizmalar konusunda henüz net bir bilginin olmadığını ifade etti. Dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ilgili kurumlar arasında bir toplantı yapıldığı, ancak ayrıntılı cevapların henüz alınmadığı belirtildi.

Şeriti, ön bilgiye göre Batı Şeria’ya serbest bırakılacak tutukluların Ofer Hapishanesi’nde teslim edileceğini, sürgün edilecek olanların ise Aşkelon Hapishanesi ve diğer yerlerde toplanacağını aktardı. Tutuklularla ilgili kurumlar, detaylı bilgiler alındığında planlarını buna göre şekillendireceklerini belirtti.

Şeriti ayrıca, Ofer Hapishanesi’nden Beytuniya kent merkezine kadar uzanan bölgenin tamamen askeri bölge ilan edildiğini ve İsrail ordusunun araç parkını yasaklayan bildiriler dağıttığını söyledi. Tahliye sürecinin, tutukluların ve ailelerinin güvenliğini ön planda tutacak şekilde planlanacağını ifade eden Şeriti, sağlık durumlarının dikkate alınacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde tutukluların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil bir sağlık planı hazırlandı.

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Toplumsal Hazırlıklar

Filistinli tutuklularla ilgili kurumlar ve ulusal-İslami güçler, tahliye edilen tutukluların karşılanması için Beytuniya’da bulunan Meyve Kavşağı’nda toplanma çağrısı yaptı. Filistin Kızılayı’nın Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, tahliye edilen tutukluların karşılanması için hazır olduklarını, ancak detayların Kızılhaç’tan gelecek bilgilere bağlı olduğunu belirtti. Cibril, olay yerinde sağlık ekiplerinin, ambulansların ve doktorların hazır bulunacağını ve gerekirse tahliye edilen tutukluların taşınmasına yardım edeceklerini söyledi.