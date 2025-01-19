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        Diyarbakır'da fünye ile patlatılan paket boş çıktı

        DİYARBAKIR'da polis lojmanları duvarı önüne bırakılan paket, fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:50
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        Diyarbakır'da fünye ile patlatılan paket boş çıktı
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        DİYARBAKIR’da polis lojmanları duvarı önüne bırakılan paket, fünye ile patlatıldı. İncelenen paket, boş çıktı.

        Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis lojmanlarının duvarının önündeki paketi görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı, şüpheli paketi kontrollü olarak patlattı. İncelenen paket boş çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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