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        Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:06 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:23
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        Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 K 5018 plakalı otomobil, Duru Jandarma Karakolu mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 KP 449 plakalı saman yüklü traktöre arkadan çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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