Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 K 5018 plakalı otomobil, Duru Jandarma Karakolu mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 KP 449 plakalı saman yüklü traktöre arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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