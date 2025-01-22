Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 K 5018 plakalı otomobil, Duru Jandarma Karakolu mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 KP 449 plakalı saman yüklü traktöre arkadan çarptı.

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