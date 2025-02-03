Diyarbakır'da 2 uzun namlulu silah ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Narkotik Şube müdürlükleri ile Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kalaşnikof ve mauser piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 242 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ü. ve S.Ü. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.