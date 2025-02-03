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        Diyarbakır'da 2 uzun namlulu silah ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:26
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        Diyarbakır'da 2 uzun namlulu silah ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Narkotik Şube müdürlükleri ile Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Adrese düzenlenen operasyonda, kalaşnikof ve mauser piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 242 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.Ü. ve S.Ü. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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