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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Öksüz kalan torunlarına anne baba oldu

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da yaşayan 53 yaşındaki Nurten Ulaş, depremde kaybettiği kızı ve damadının emaneti 3 torununa hem annelik hem babalık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:16
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Öksüz kalan torunlarına anne baba oldu
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da yaşayan 53 yaşındaki Nurten Ulaş, depremde kaybettiği kızı ve damadının emaneti 3 torununa hem annelik hem babalık yapıyor.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023'teki depremlerde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı'nın çökmesi sonucu Nurten Ulaş'ın kızı Eda, damadı Erdal, torunları Meryem, Ali Hamza ve Havin ile dünürü Ali Çaçan enkaz altında kaldı.

        Enkazdan yarım saat arayla Meryem (8) ve Havin Çaçan (17), bir gün sonra da Ali Hamza Çaçan (13) sağ çıkarıldı.

        Daha sonra Eda ve Erdal Çaçan ile damadın babası Ali Çaçan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Anne ve babalarını kaydeden çocuklara anneanne Nurten Ulaş sahip çıkarak onlara hem anne hem baba oldu.

        Kızı ve damadı için gözyaşı döken 8 çocuk annesi Ulaş, onlara olan hasreti torunlarıyla gidermeye çalışıyor.

        - "Torunlarımdan onların kokusu geliyor"

        Nurten Ulaş, AA muhabirine, deprem gecesi kızının ve damadının enkaz altında hayatını kaybettiğini, onlardan geriye kalan 3 çocuğa baktığını söyledi.

        Torunları sayesinde ayakta kaldığını anlatan Ulaş, kızının oturduğu binanın enkazı başında beklerken torunlarının çıkarılmasına çok sevindiklerini belirtti.

        Ulaş, şöyle konuştu:

        "Torunlarım ambulansla hastaneye götürüldü. Kızım ve damadımın da çıkarılacağını zannettim ama onlar çıkarılmadı. Onlardan 5 gün sonra acı haber geldi. Allah onları götürdü, melek olup uçtular. Onlardan 3 torunum kaldı. Torunlarım bana emanet. Onları ben büyüteceğim. Torunlarımdan onların kokusu geliyor. Torunlarım olmasaydı durmazdım. Torunlarıma bakınca sanki kızım da damadım da yanımda diye düşünüyorum."

        - "Acıları hala çok taze"

        Kızının mutlu bir evlilik sürdürdüğünü, evladıyla ilişkilerinin çok güzel olduğunu dile getiren Ulaş, her yere kızıyla birlikte gittiklerini anlattı.

        Ulaş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Onlar gidince hayatım da bitti. Kızım ve damadım aklımdan hiçbir zaman çıkmıyor. Onlar için sürekli ağlıyorum. Torunlarıma bakınca biraz daha sabırlı oluyorum. Ne zaman fırsat bulsam kabirlerini ziyaret ediyorum. Torunlarımı da götürüyorum. Acıları hala çok taze. Ben bu acıyı gördüm, başka kimse görmesin. Damadım oğlum gibiydi. Allah mekanlarını cennet eylesin. Kızım ve damadımdan razıydım. 3 torunuma da en iyi şekilde bakacağım, onlar kızımın ve damadımın emanetidir. Torunlarıma kim yardım ederse Allah onlardan razı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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