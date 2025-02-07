Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin Güran cinayeti davasında sanık Enes Güran'ın avukatından istinaf başvurusu

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık ağabey Enes Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran cinayeti davasında sanık Enes Güran'ın avukatından istinaf başvurusu
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık ağabey Enes Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

        Sanık Enes Güran'ın avukatlarından Mahir Akbilek tarafından, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sunuldu.

        Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı anımsatıldı.

        Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi:

        "İlk derece mahkemesince verilen karar, duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde müvekkilim lehine ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkilim hakkında beraat kararının verilmesini, bu olmazsa yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep ederim. Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararının verilmesini, aksi takdirde lehe olan tüm kanun maddelerinin tatbikine karar verilmesini arz ederim."

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı

        Benzer Haberler

        Çermik'te voleybol turnuvası düzenlendi
        Çermik'te voleybol turnuvası düzenlendi
        Diyarbakır'da geçen yıl 2 bin 696 kişiye ilk yardım eğitimi verildi
        Diyarbakır'da geçen yıl 2 bin 696 kişiye ilk yardım eğitimi verildi
        Viyadükten baraj gölüne atladı, jandarmanın attığı bidonlara tutunup kurtul...
        Viyadükten baraj gölüne atladı, jandarmanın attığı bidonlara tutunup kurtul...
        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programlarla anıld...
        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programlarla anıld...
        Diyarbakır'da hafif ticari araç alev alev yandı
        Diyarbakır'da hafif ticari araç alev alev yandı
        Diyarbakır'da depremde ölenler, Serin-2 Apartmanı enkazının kaldırıldığı al...
        Diyarbakır'da depremde ölenler, Serin-2 Apartmanı enkazının kaldırıldığı al...