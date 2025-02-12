Diyarbakır'da "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlenecek

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisince (HÜDA PAR), 15-16 Şubat'ta, "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlenecek.

Büyükşehir Öğretmenevi'nde, kentteki basın mensupları ile bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, ülkede konuşulan konulardan en önemlilerinden birinin Kürt meselesi olduğunu belirtti.

Bu meselenin yıllardır konuşulduğunu, çözüm yolları arandığını ve çeşitli çözüm önerileri sunulduğunu ifade eden Sağlam, HÜDA PAR olarak bu sorunun çözülmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta devlet olmak üzere her kesimin bu konuda bir çözüm önerisi var. Herkesin kendine göre bir bakış açısı var. Biz bunu da çok doğal görüyoruz. Herkes kendi tarafından bakıp buna göre çözüm yolları arıyor. Önemli olan bu meselenin konuşulması ve çözüm yollarının aranmasıdır. Bu anlamda çözüm önerilerinde bulunan kesimlerin çoğunun samimi olduğunu ve konuşulan meseleye çözüm üretme gayesiyle konuştuklarını da kabul etmek durumundayız."

Diyarbakır'da 15-16 Şubat'ta Kürt meselesine çözüm arayışları kapsamında bir adım atmak amacıyla çalıştay düzenleyeceklerini aktaran Sağlam, bu meseleye ortak akıl ile bir çözüm bulunması gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

Sağlam, "Her kesimden insanlar bir araya gelip bunu çözmek, ortadan kaldırmak, normale dönmek için neler yapılabilir diye çözüm önerileri ortaya koyacağız. Türkiye'de bu konuda söz söylemiş, kafa yoran ve dertli olan akademisyenler, bilim adamları ve siyasetçilerle 2 günlük çalıştay yapacağız. Bu konuyu enine boyuna tartıp, çözüm önerilerini sunacağız ve sonuç bildirgesini tüm kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.

Toplantıya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Abdussamed Yalçın ve Şeyhmus Tanrıkulu ile Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever de katıldı.