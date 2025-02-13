Diyarbakır'da kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kadın kıyafetleri giyerek marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Tekel Mahallesi'nde meydana gelen kurumdan hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüphelinin A.Ş. (30) olduğunu tespit etti.

Dumlupınar Mahallesi'nde bir marketten yaklaşık 15 bin lira çalındığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kadın kılığına girerek marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

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