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        Diyarbakır'da kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kadın kılığına girerek marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:48
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        Diyarbakır'da kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kadın kılığına girerek marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

        Dumlupınar Mahallesi'nde bir marketten yaklaşık 15 bin lira çalındığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

        Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüphelinin A.Ş. (30) olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla A.Ş. gözaltına alındı.

        Kadın kıyafetleri giyerek marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Tekel Mahallesi'nde meydana gelen kurumdan hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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