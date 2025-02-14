Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Diyarbakır'ın 2 ilçesinde tüm okullarda, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Diyarbakır'ın 2 ilçesinde tüm okullarda, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ergani ile Çüngüş ilçelerindeki tüm okullarda, Çermik, Çınar ve Kocaköy ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Eğitime ara verilen yerlerdeki engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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