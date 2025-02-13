Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, danışma ofisinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitede kurulan danışma ofisinde öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:17 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, danışma ofisinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        ABONE OL

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitede kurulan danışma ofisinde öğrencilerle buluştu.

        DÜ sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Zorluoğlu ve Prof. Dr. Eronat, üniversite ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında 1201 öğrenciye istihdam imkanı sunacak "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında üniversitede kurulan danışma ofisini ziyaret etti.

        Gençlik programı hakkında bilgi alan Zorluoğlu, öğrencilerin iş dünyasına hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan ofite öğrencilerle sohbet etti.

        Zorluoğlu, daha sonra Rektör Eronat'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Yılmaz, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Velat Şen, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Cep telefonu kavgası
        Cep telefonu kavgası
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        Hollanda'da ilk 11'ler belli oldu
        Hollanda'da ilk 11'ler belli oldu
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!

        Benzer Haberler

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
        Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetin firari hükümlüsü, Diyarbakır'da yakalandı
        Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetin firari hükümlüsü, Diyarbakır'da yakalandı
        Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Diyarbakır'da Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliğini...
        Diyarbakır'da Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliğini...
        Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasın...
        Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasın...
        Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için "kuvvetli kar" uyarısı
        Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için "kuvvetli kar" uyarısı