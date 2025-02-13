Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, danışma ofisinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Ziyarette, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Yılmaz, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Velat Şen, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da yer aldı.

Zorluoğlu, daha sonra Rektör Eronat'ı makamında ziyaret etti.

DÜ sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Zorluoğlu ve Prof. Dr. Eronat, üniversite ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında 1201 öğrenciye istihdam imkanı sunacak "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında üniversitede kurulan danışma ofisini ziyaret etti.

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