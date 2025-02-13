Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi

        Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin ve Şırnak'ta Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
        ABONE OL

        Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin ve Şırnak'ta Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Diyarbakır'da İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar, namaz kılıp, dua etti.

        - Siirt

        Siirt'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Tarihi Ulu Cami'de yatsı namazının ardından "Berat" konulu sohbetin gerçekleştirildiği programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın da katıldığı programda ilahiler seslendirildi.

        Siirt Belediyesince cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

        Programa, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da katıldı.

        - Elazığ

        Elazığ'da tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

        Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Batman

        Batman'da camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        İl Müftülüğünce Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Tahir Pekim, kandilin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Program, mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

        - Bingöl

        Bingöl'deki camilerde Berat Kandili münasebetiyle düzenlenen programlarda ilahiler okundu, dua edildi.

        Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

        İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, ramazan ayına bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        - Mardin

        Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Berat Kandili'ne ilişkin konuşma yaptı.

        Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Vali Tuncay Akkoyun ve Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak da katıldı.​​​​​​​

        - Şırnak

        Şırnak'ta, Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Geylani Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından Gazze ve tüm İslam alemi için dua edildi.

        Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetin firari hükümlüsü, Diyarbakır'da yakalandı
        Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetin firari hükümlüsü, Diyarbakır'da yakalandı
        Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Diyarbakır'da Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliğini...
        Diyarbakır'da Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliğini...
        Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasın...
        Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasın...
        Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için "kuvvetli kar" uyarısı
        Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için "kuvvetli kar" uyarısı
        Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı
        Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı