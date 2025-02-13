Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi

Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin ve Şırnak'ta Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar, namaz kılıp, dua etti.

- Siirt

Siirt'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Tarihi Ulu Cami'de yatsı namazının ardından "Berat" konulu sohbetin gerçekleştirildiği programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın da katıldığı programda ilahiler seslendirildi.

Siirt Belediyesince cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

Programa, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da katıldı.

- Elazığ

Elazığ'da tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Batman

Batman'da camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Tahir Pekim, kandilin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

- Bingöl

Bingöl'deki camilerde Berat Kandili münasebetiyle düzenlenen programlarda ilahiler okundu, dua edildi.

Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, ramazan ayına bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

- Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Berat Kandili'ne ilişkin konuşma yaptı.

Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Tuncay Akkoyun ve Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak da katıldı.​​​​​​​

- Şırnak

Şırnak'ta, Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Geylani Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından Gazze ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.