Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı

        DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 250 kırsal mahalle yolundan 216'sı, ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 250 kırsal mahalle yolundan 216’sı, ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Bağlar’da 37, Çermik’te 8, Çınar’da 27, Çüngüş’te 34, Dicle’de 18, Ergani’de 48, Hani’de 18, Kulp’ta 22, Lice’de 19 ve Silvan’da ise 19 olmak üzere toplamda 250 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla yapılan çalışmalarda, 215 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Kapalı olan yollarda çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında çatışma; 1 ölü, 2 yaralı
        Mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında çatışma; 1 ölü, 2 yaralı
        Diyarbakır'da ebe ve hemşirelere acil obstetrik bakım eğitimi verildi
        Diyarbakır'da ebe ve hemşirelere acil obstetrik bakım eğitimi verildi
        Diyarbakır'da kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor: 2-1
        Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor: 2-1