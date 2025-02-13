Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı
DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 250 kırsal mahalle yolundan 216'sı, ulaşıma açıldı.
DİYARBAKIR’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 250 kırsal mahalle yolundan 216’sı, ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Bağlar’da 37, Çermik’te 8, Çınar’da 27, Çüngüş’te 34, Dicle’de 18, Ergani’de 48, Hani’de 18, Kulp’ta 22, Lice’de 19 ve Silvan’da ise 19 olmak üzere toplamda 250 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla yapılan çalışmalarda, 215 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Kapalı olan yollarda çalışmalar sürüyor.
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