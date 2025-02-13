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        Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasını bekliyor

        Diyarbakırlı iş insanı Fırat Özateş, kendisine hediye edilen deve kuşunun bakımını yaptığı iş yerinin bahçesinden kaçmasının üzüntüsünü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:10
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        Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasını bekliyor
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        Diyarbakırlı iş insanı Fırat Özateş, kendisine hediye edilen deve kuşunun bakımını yaptığı iş yerinin bahçesinden kaçmasının üzüntüsünü yaşıyor.

        Merkez Sur ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten 31 yaşındaki Özateş'e bir arkadaşı 2 gün önce deve kuşu hediye etti.

        Özateş, dün, iş yerinin bahçesinde bakımını yaptığı deve kuşunun kaybolduğunu fark etti.

        İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Özateş, deve kuşunun tel örgüleri aşarak Diyarbakır-Silvan kara yoluna doğru kaçtığını tespit etti.

        Yetkililere ve bölgede tanıdığı kişilere durumu ileten Özateş, kaçan deve kuşunun bulunmasını bekliyor.

        Özateş, AA muhabirine, akaryakıt istasyonu işlettiğini, aynı zamanda çiftçilik yaptığını söyledi.

        Kendisine hediye edilen deve kuşunun kaçmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Özateş, "Deve kuşunun bulunması halinde bana bilgi versinler diye çevredeki köyleri ve tanıdıklarımızı aradım. Hediye olarak gelmişti. Kaçmasını istemezdim ama tel örgüleri aşarak gitmiş. Hayvanları sevdiğim için besliyordum. Babam yaşlı, birlikte hayvanlarla ilgilenmeyi seviyoruz. Yetkilileri bilgilendirdik. İnşallah müjdeli bir haber gelir. Her yere bilgi verdik. Bulan olursa ve bize ulaşırlarsa seviniriz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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