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        Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:25
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        Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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