Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

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