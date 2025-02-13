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        Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetin firari hükümlüsü, Diyarbakır'da yakalandı

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetten aranan firari hükümlünün de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:20
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        Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetin firari hükümlüsü, Diyarbakır'da yakalandı
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Şanlıurfa’da işlenen 4 cinayetten aranan firari hükümlünün de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Silvan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, suç örgütüne üye olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, şüphelilerden 1’inin Şanlıurfa’da işlenen 4 cinayetin faili olarak arandığı, farklı kimlik bilgileriyle uzun süre saklanmaya çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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