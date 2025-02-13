Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetin firari hükümlüsü, Diyarbakır'da yakalandı
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetten aranan firari hükümlünün de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Şanlıurfa’da işlenen 4 cinayetten aranan firari hükümlünün de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Silvan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, suç örgütüne üye olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, şüphelilerden 1’inin Şanlıurfa’da işlenen 4 cinayetin faili olarak arandığı, farklı kimlik bilgileriyle uzun süre saklanmaya çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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