Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için "kuvvetli kar" uyarısı

Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 22.00 ile yarın 13.00 arasında Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Batman'ın Sason ve Kozluk, Siirt'in Pervari ve Eruh ile Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri için yerel kuvvetli (10-20 santimetre) kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşların buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.