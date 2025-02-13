Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı (2)

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün yağış uyarılarının ardından, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi ile Çermik ve Çınar ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkilisini arttıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.

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