        Diyarbakır'da balkondan düşen çocuk öldü

        Diyarbakır'da balkondan düşen çocuk öldü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:58
        Diyarbakır'da balkondan düşen çocuk öldü
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde, dün gece tek katlı evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki Muhammed Ali Şen ağır yaralandı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

