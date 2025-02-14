Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı (3)

DİYARBAKIRVE TUNCELİ’DE EĞİTİME ‘KAR’ ENGELİ

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Çınar, Kocaköy ve Ergani ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Çınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda bölgemizde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve güvenliğinizi sağlamak amacıyla, listede belirtilen mahalle ve mezralarda yer alan okullarımız 14 Şubat 2025 Cuma Günü tatil edilmiştir. Tatil edilen yerlerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarımız, idari izinli sayılacaktır. Sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve risklere karşı tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.

Kocaköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Kocaköy’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı okullarda 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.

Ergani Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada da ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edilerek, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, ilçemiz genelinde taşıma kapsamında olan öğrenciler için ve kırsal mahallelerde bulunan okullarımızda eğitim-öğretime 14.02.2025 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ’DE 6 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür ilçesine bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personellerin ise 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada, Ovacık, Nazımiye, Hozat, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.