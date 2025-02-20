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        Narin Güran cinayetine ilişkin istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarına ilişkin sunulan istinaf başvuru dilekçeleri Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:30
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        Narin Güran cinayetine ilişkin istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarına ilişkin sunulan istinaf başvuru dilekçeleri Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "katılan" sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, "müşteki" sıfatıyla baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmalar tamamlandı.

        Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları dilekçelerini değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapmış, sunulan dilekçelerde sanığın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

        Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları da istinaf başvurularında, müvekkillerinin aleyhine yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesi ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasının müvekkil lehine kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

        Narin Güran'ın babası Arif Güran adına avukatı da sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasının kaldırılarak, sanığın TCK'nin 82/1-e maddesi uyarınca "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

        Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın avukatları ise müvekkillerinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldıkları hükmün kaldırılarak, tahliye ve beraat kararı verilmesini talep etmiş, ayrıca amca Salim Güran'ın avukatı, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tehdit" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

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