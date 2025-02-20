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        Diyarbakır'da kar yağışı

        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:40
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        Diyarbakır'da kar yağışı
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        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerdeki yollarda kar temizleme çalışması başlattı.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği, akşam ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği kaydedildi.

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