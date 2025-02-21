Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 12 şüpheliye ilişkin iddianame kabul edildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tensip zaptında, 6 sanığın tutukluk halinin devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların olduğu, CMK'nin 100/2. maddesi bağlamında eyleme öngörülen cezanın sınırları gözetildiğinde 'kaçma' şüphesinin varlığının bulunduğu, bu haliyle tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı anlaşıldığından sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir." denildi.

6'sı tutuklu 12 şüpheli 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Tutuklu sanıkların duruşma salonunda hazır edilmesi için bulundukları ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına ve tutuksuz 6 sanık hakkında ise duruşmaya katılmaları için "zorla getirilme" kararı çıkarıldı.

Öte yandan, Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulan iddianame ile ilgili inceleme sürüyor.

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.